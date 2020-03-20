Смолій повідомив про результати переговорів з МВФ, Світовим банком та Єврокомісією

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Яків Смолій, очільник Національного банку України, на сьогоднішньому брифінгу розповів про переговори з Міжнародним валютним фондом.

Щодо переговорів з МВФ. На постійній основі ми сьогодні говоримо про те, щоби прискорити отримання програми розширеного фінансування в розмірі, про який ми говорили ще торік. Україна фактично виконала свої зобов’язання і ми очікуємо, що Верховна Рада проголосує два закони, які стояли як попередня умова, — зазначив Смолій.

Зауважимо, що раніше у заяві Фонд зазначив, що рішення про продовження програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by залежатиме від ухвалення Києвом закону про неможливість повернення банків екс-власникам (йдеться про «антиколомойський» законопроект № 2571), врегулювання тарифів та завершення реформ, зокрема, й земельної.

За словами Смолія, Київ зараз працює з МВФ за програмою розширеного фінансування обсягом 5,5 млрд дол.

Також хочу проінформувати, що сьогодні в МВФ є дві програми підтримки країн, які постраждали від коронавірусу для того, щоби побороти цю інфекцію. Ми розраховуємо на частину цих коштів. Окрім програми МВФ, ми розраховуємо на підтримку від Світового банку, Єврокомісії та європейських донорів. Більша частина цих коштів піде на покриття дефіциту бюджету та поповнення золотовалютного фонду, — резюмував глава НБУ.

Смолій додав, що наразі тривають переговори щодо нинішніх двох антикоронавірусних програм МВФ, тому обсяг допомоги буде визначено за їх підсумками.

Нагадаємо, 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі близько 3,9 млрд дол, проте Україна змогла отримати за нею лише перший транш — близько 1,4 млрд дол.