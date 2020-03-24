Ігор Коломойський, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n135709-antykolomoyskyy-zakonoproekt-opublikovano-na-sayti-rady.html

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Законопроект, покликаний запровадити заборону на повернення націоналізованих банків колишнім власникам, опублікований на сайті Верховної Ради.

Цей законопроект зареєстрований під № 3260, його автором вказаний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ухвалення цього закону є однією з вимог подальшої співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Кілька днів тому українські ЗМІ повідомляли, що уряд затвердив цей узгоджений з МВФ законопроект.

На сторінці законопроекту вказано, що він був поданий до парламенту сьогодні й наразі перебуває на розгляді в комітеті. Також сьогодні було опубліковано текст цього законопроекту, хоча зазвичай він з’являється через день-два після подання.

Це може свідчити про те, що цей законопроект можуть спробувати ухвалити на найближчому позачерговому засіданні Ради, котре, ймовірно, буде вже цього четверга.

У пояснювальній записці законопроекту вказується, що з 2014 року процедуру виведення банків з ринку Нацбанк застосував до 104 банків, проте недосконале законодавство у цій сфері нівелює зусилля НБУ щодо очищення та оздоровлення банківського сектору.

Законопроект, зокрема, пропонує удосконалити регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки, а також розширити та удосконалити механізми участі держави у виведенні банку з ринку.

Необхідність вжиття можливих заходів для забезпечення ефективного виведення банків з ринку також передбачена Меморандумом про економічну та фінансову політику від 5 грудня 2018 року, укладеним в рамках спільної з МВФ програми за Механізмом розширеного фінансування, — наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, очільник Нацбанку Яків Смолій нещодавно заявив, що для отримання нового траншу від МВФ потрібно, щоб Верховна Рада ухвалила два закони.