Контрабанда медичних масок. Фото: rabinovichtv.com

https://racurs.ua/ua/n135708-koronavirus-sud-areshtuvav-desyatky-tysyach-masok-yaki-namagalysya-vyvezty-z-hersona-do-izrayilu.html

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У Херсоні суд арештував десятки тисяч медичних масок, які незаконно намагались вивезти з міста.

Працівники однієї з херсонських фірм намагались експортувати до Ізраїлю 21 тис. масок вартістю понад 1 млн грн. Це ділки зробили, незважаючи на те, що Кабмін заборонив експорт медзасобів. Наразі за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, рішенням слідчого судді накладено арешт на вказаний вантаж. Про це 24 березня повідомила прес-служба обласної прокуратури.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 364−1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Тим часом експертна організація StateWatch, яка досліджувала офіційні дані митниці, стверджує, що упродовж січня-лютого 2020 року з території України експортували медичних товарів для протидії коронавірусу на 15,2 млн дол. А з вересня минулого року по лютий продали таких засобів на 34,2 млн дол.

Така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з 3,8 млн дол. за 246,3 т у січні до 9,1 млн дол. за 394 т у лютому, — зазначив голова експертної організації Гліб Канєвський.

За його словами, у лютому експортували 1,8 т захисних окулярів на суму 54,9 тис. дол., 2,2 т респіраторів на суму 154,5 тис. дол., 1,5 т медичних одноразових халатів на суму 48,1 тис. дол., 71,6 т медичних халатів на 959,3 тис. дол.

Крім того, у лютому з України також експортували:

нітрилові рукавички (389 тис. пар);

медичні рукавички (216 тис. пар);

лабораторні костюми (30,2 т);

антисептик (46,3 т).

Нагадаємо, до Києва надійшло 70 тис. раніше замовлених медичних масок. На днях до столиці прибудуть ще 100 тис. масок, які шиють українські підприємства.