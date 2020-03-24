Коронавірус продовжує поширюватися світом, фото: Air National Guard

https://racurs.ua/ua/n135707-koronavirus-ssha-mojut-staty-novym-epicentrom-epidemiyi-vooz.html

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США можуть стати глобальним епіцентром пандемії коронавірусу.

Про це сьогодні заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, повідомляє агентство Reuters.

В організації наголошують, що у США спостерігається «дуже велике прискорення» розповсюдження цієї інфекцій.

США вже перебувають на третьому місті у світі за кількістю випадків коронавірусу, після материкового Китаю та Італії. Там вже зафіксовано понад 46,1 тис. інфікованих, 583 людини померли.

Зазначається, що низка регіонів США, як і решта світу, стикають з проблемою відсутності достатньої кількості медичних масок та медзасобів.

Проблему, зокрема, визнав президент США Дональд Трамп, охарактеризувавши ситуацію у цій сфері як «божевільну».

Ми допомагаємо штатам отримати обладнання, але це непросто, — наголосив Трамп.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу вилікували людину, яка могла стати причиною спалаху інфекції у цій країні.