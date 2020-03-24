Коронавірус в Італії. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n135703-pandemiya-koronavirusu-v-italiyi-vid-covid-19-vylikuvaly-paciienta-1.html

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Громадянин Італії, який, імовірно, міг дати старт епідемії коронавірусу в Ломбардії, видужав.

З лікарні Сан-Матео у Павії вже виписали так званого пацієнта № 1. Чоловік потрапив до лікарні Колоньо 19 лютого. Однак 21−22 лютого 38-річний пацієнт був переміщений у вкрай важкому стані в лікарню Павії. Про це повідомляє ANSA.

Пацієнт 19 днів провів в реанімації, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Дихати самостійно він почав 9 березня. Лікарі заявляють, що чоловік повністю видужав і може й далі вести звичайне життя.

Мені пощастило, залишайтеся вдома… Від цієї хвороби можливо одужати… Знову самостійно дихати — це найпрекрасніша річ у світі, — написав «нульовий пацієнт» згодом у соцмережі.

За даними BNONews у Twitter, станом 24 березня у світі зареєстрували 384 тис. 313 випадків зараження коронавірусом, з яких 100 тис. 658 осіб одужали й 16 тис. 691 особа померла.

В Італії кількість хворих на коронавірус становить 63 тис. 927 осіб, від хвороби померли 6 тис. 77 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, смертність від коронавірусу в Італії удвічі перевищує китайські показники — 8% проти 4%. Водночас у Німеччині, де вже зареєстровано понад 13 тис. випадків інфікування коронавірусом і 42 летальних випадки, показник смертності сягає лише 0,3%.