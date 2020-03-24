Чумацький шлях. Фото: Space.com

https://racurs.ua/ua/n135702-astronomy-nazvaly-spravjni-rozmiry-chumackogo-shlyahu-foto.html

Ракурс

Чумацький шлях є спіральною галактикою, в одному з рукавів якої розташована наша Сонячна система. Встановлено, що діаметр зоряного диску Чумацького шляху становить 120 тис. світлових років. Такі розміри важко уявити людині. Але британські астрономи Даремського університету встановили, що реальний діаметр нашої галактики набагато більший і становить близько 1,9 млн світлових років.

Таке відкриття вдалося зробити за допомогою космічного гамма-телескопа Fermi, повідомляє ScienceNews.

Як відомо, за зорняим диском галактики, який складається із зірок, знаходиться газовий диск. Потім йде величезний ореол темної невидимої для людського ока темної матерії. Ореол темної матерії не випромінює світло, тому його дуже проблематично виміряти. Його розміри вдалося визначити за допомогою телескопа.

Для визначення реальних розмірів Чумацького шляху астрономи змоделювали процес утворення галактики і врахували гравітаційні сили сусідніх великих галактик. Моделювання також показало, що зірки можуть існувати далеко від центру галактики і астрономи спробують їх відшукати.

Астрономи тепер повинні переглянути масу Чумацького шляху. Наразі навколо Чумацького шляху обертаються близько 60 відомих супутників, якими є малі галактики. Вчені припускають, що цих супутників може бути набагато більше, якщо маса нашої галактики виявиться більшою, ніж передбачалося раніше.

Пропонуємо подивитися відеоролик тривимірної структури нашої галактики: