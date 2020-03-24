Млечный путь. Фото: Space.com

https://racurs.ua/n135702-astronomy-nazvali-nastoyaschie-razmery-mlechnogo-puti-foto.html

Ракурс

Млечный путь является спиральной галактикой, в одном из рукавов которой находится наша Солнечная система. Установлено, что диаметр светящегося диска Млечного пути составляет 120 тыс. световых лет. Такие размеры трудно представить человеку. Но британские астрономы Даремского университета установили, что реальный диаметр нашей галактики намного больше и составляет около 1,9 млн световых лет.

Такое открытие удалось сделать с помощью космического гамма-телескопа Fermi, сообщает ScienceNews.

Как известно, за светящимся диском галактики, который состоит из звезд, находится газовый диск. Затем идет огромный ореол темной невидимой человеческому глазу темной материи. Ореол темной материи не излучает свет, поэтому его очень проблематично измерить. Его размеры удалось определить с помощью телескопа.

Для определения реальных размеров Млечного пути астрономы смоделировали процесс образования галактики и учли гравитационные силы соседних крупных галактик. Моделирование также показало, что звезды могут существовать далеко от центра галактики и астрономы попытаются их отыскать.

Астрономы теперь должны пересмотреть массу Млечного пути. В настоящее время вокруг Млечного пути вращаются около 60 известных спутников, которыми являются малые галактики. Ученые предполагают, что этих спутников может быть гораздо больше, если его масса окажется больше, чем предполагалось ранее.

Предлагаем посмотреть видеоролик трехмерной структуры нашей галактики: