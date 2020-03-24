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По Украине распространяется новый коронавирус

Коронавирус в Украине: на Буковине SARS-CoV-2 обнаружили у шести детей

24 мар 2020, 16:46
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В Черновицкой области коронавирус SARS-CoV-2 сегодня подтвердили еще у 13 человек, из них шестеро — дети.

Состояние детей с коронавирусом в настоящее время «не сложное», они чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на заместителя главы Черновицкой облгосадминистрации Наталью Гусак.

Отмечается, что повышенной температуры в этих детей уже нет. Из них четверо госпитализированы, еще двое находятся на амбулаторном лечении дома.

Лечение детей показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем лихорадка спадает и они получают уже лечение в несложной форме, — сообщила Гусак.

По ее словам, двое из этих детей — контактные лица ранее подтвержденного случая, остальные — родственники лиц, вернувшихся из-за рубежа.

Также чиновница отметила, что в течение суток в медучреждения региона попали другие дети с подозрением на коронавирус. У них сейчас повышенная температура тела.

Напомним, в Черновцах уже зафиксированы 38 случаев коронавируса.


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