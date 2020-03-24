МОУ попросило помощи у гражданских. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n135700-minoborony-ukrainy-prizvalo-grajdanskih-priobschitsya-k-borbe-s-rasprostraneniem-covid-19.html

Ракурс

Министерство обороны Украины обратилось к гражданским с призывом к совместной борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В ведомстве просят приобщиться к борьбе с коронавирусом военнослужащих запаса, волонтеров, других неравнодушных граждан, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере. Также нужна помощь и студентов-медиков, в частности интернов, которые находятся на заочной форме обучения и студентов 5−6 курсов. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Армия имеет самый большой и эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро, — отметили в МОУ.

Отмечается, что для украинской армии сейчас важна мобилизация человеческих ресурсов. ВСУ нуждаются в гражданах, имеющих опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представителей других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей.

В министерстве добавили, что на сегодня не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащего или работника ВСУ. Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих — те, кто вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию.

Начальник штаба — заместитель командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Андрей Галушка заявил, что в армию поступили 10 тыс. экспресс-тестов. Их обещают распределить по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС. Кроме того, поступили 20 тыс. защитных масок. Медицинские учреждения уже обеспечены дезинфицирующими средствами.

К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд ВСУ начало производить одно из отечественных предприятий. Для нас изготовлены уже 80 костюмов, половина из которых отправлена в медицинскую службу ООС, — отметил Галушка.

Напомним, коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться в Украине, по состоянию на сегодня инфицированы уже 97 человек. Больше всего больных в Черновицкой области и в Киеве.