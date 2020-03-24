Коронавирус подхватил одесский прокурор, отдыхавший в Египте. Фото: КГГА

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Ракурс

Коронавирус обнаружили у сотрудника одной из местных прокуратур Одессы, который около 10 дней назад прилетел из Египта. На днях у него поднялась температура и его госпитализировали.

Экспресс-тест подтвердил заражение COVID-19, сообщает «Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В здании прокуратуры произвели дезинфекцию, а людей, контактировавшим с указанным прокурором, отправили на самоизоляцию.

Вице-мэр города Павел Вугельман подтвердил инфицирование прокурора, но утверждал, что последнего не было в Одессе длительное время. Однако журналисты выяснили, что упомянутый прокурор принимал участие в заседаниях Приморского райсуда Одессы с 13 по 20 марта.

Кроме того, в мэрии заявили, что подобных случаев, «связанных с Одессой», сейчас два. Речь идет якобы о бывшем сотруднике одной из одесских прокуратур, который после отдыха за границей прилетел в Киев, где у него и обнаружили коронавирус. Он помещен на самоизоляцию в столице.

Еще один сотрудник прокуратуры в Одессе попал в инфекционную больницу с диагнозом «отравление», но ему также проводили экспресс-тест на коронавирус из-за подозрительных симптомов. Тест дал отрицательный результат, но анализ все равно направлен в лабораторный центр для подтверждения факта отсутствия инфицирования.

В прокуратуре Одесской области также утверждают, что их коллега из прокуратуры № 3 находится в инфекционном отделении с отравлением. Но его пробы на коронавирус на всякий случай отправили в Киев.

Между тем отметим, что в Одессу уже прибыло медоборудование, доставленное в Украину из Китая в рамках борьбы с коронавирусом. Грузовой военный самолет Ан-72 привез защитные маски, экспресс-тесты и реактивы для ПЦР-анализа на коронавирус. Из Одессы часть груза отправят в Херсон, Николаев, Винницу и Кропивницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области есть подозрения на коронавирус, но лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в регионе нет.