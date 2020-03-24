Коронавірус підхопив одеський прокурор, який відпочивав у Єгипті. Фото: КМДА

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Коронавірус виявили у співробітника однієї з місцевих прокуратур Одеси, який близько 10 днів тому прилетів з Єгипту. Днями у нього підвищилася температура і його госпіталізували.

Експрес-тест підтвердив зараження COVID-19, повідомляє «Думська» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У будівлі прокуратури провели дезінфекцію, а людей, які контактували із цим прокурором, відправили на самоізоляцію.

Віце-мер міста Павло Вугельман підтвердив інфікування прокурора, але стверджував, що останнього не було в Одесі тривалий час. Однак журналісти з’ясували, що згаданий прокурор брав участь у засіданнях Приморського райсуду Одеси з 13 по 20 березня.

Крім того, в мерії заявили, що подібних випадків, «пов'язаних з Одесою», наразі два. Йдеться нібито про колишнього співробітника однієї з одеських прокуратур, який після відпочинку за кордоном прилетів до Києва, де в нього й виявили коронавірус. Його поміщено на самоізоляцію в столиці.

Ще один співробітник прокуратури в Одесі потрапив до інфекційної лікарні з діагнозом «отруєння», але йому також проводили експрес-тест на коронавірус через підозрілі симптоми. Тест дав негативний результат, але аналіз все одно направлено в лабораторний центр для підтвердження факту відсутності інфікування.

У прокуратурі Одеської області також стверджують, що їхній колега з прокуратури № 3 перебуває в інфекційному відділенні з отруєнням. Але його проби на коронавірус для додаткової перевірки відправили до Києва.

Між тим зазначимо, що в Одесу вже прибуло медобладнання, доставлене в Україну з Китаю в рамках боротьби з коронавірусом. Вантажний військовий літак Ан-72 привіз захисні маски, експрес-тести і реактиви для ПЛР-аналізу на коронавірус. З Одеси частину вантажу відправлять до Херсона, Миколаєва, Вінниці та Кропивницького.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області є підозри на коронавірус, але лабораторно підтверджених випадків інфікування в регіоні немає.