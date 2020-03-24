Літні люди радше помруть, аніж дозволять зруйнувати економіку США через коронавірус — віце-губернатор Техасу / Фото: flickr

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Епідемія коронавірусу у США та її негативний вплив на економіку викликали побоювання у віце-губернатора штату Техас Дена Патріка, який в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що літні американці радше помруть, аніж дозволять зруйнувати економіку через COVID-19.

У той час як президент США Дональд Трамп на вчорашньому брифінгу заявив, що питання зняття карантину і «відкриття» економіки переглянуть через два тижні, а не за місяці, як прогнозували лікарі, віце-губернатор Техасу під час телеефіру зазначив, що він радше помре, аніж спостерігатиме як заходи з охорони здоров’я завдають шкоди економіці. Ден Патрік переконаний, що «багато бабусь і дідусів по всій країні погодилися б з ним», пише The Guardian.

Мій меседж: повертаймося до роботи, повертаймося до життя, давайте будемо розумними, і ті з нас, кому вже за 70 років, подбаймо про себе, — сказав 69-річний Патрік в інтерв’ю Fox News.

Віце-губернатор Техасу також закликав можновладців «не жертвувати країною».

Не робіть цього, — сказав Патрік.

На його думку, обмежувальні заходи, необхідні для запобігання поширення коронавірусу, можуть покласти край звичному для нього американському стилю життя. Патрік також заявив, що готовий пожертвувати своїм життям, щоб вберегти економіку для онуків.

До мене ніхто не звернувся і не запитав: як пенсіонер, ви готові ризикнути своїм виживанням в обмін на те, щоб зберегти Америку для ваших дітей і онуків? Я готовий. Це не робить мене шляхетним чи сміливим чи щось подібне, — додав він. — Я просто думаю, що в цій країні є багато бабусь і дідусів, таких як я.

Нагадаємо, на нещодавньому брифінгу Білого дому щодо ситуації з коронавірусом у США повідомили, що згідно з новими даними з Європи, 99% смертей від коронавірусу — припадає на людей у віці 50+ років, які мали супутні проблеми зі здоров’ям.