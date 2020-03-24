Люстрація в Україні: Венедіктова скасувала наказ про відновлення Юлдашева в прокуратурі Києва, фото — Антикор

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Ракурс

Люстрація в Україні триває. Новий генеральний прокурор України Ірина Венедіктова скасувала наказ свого попередника про призначення Сергія Юлдашева на посаду прокурора Києва. Раніше він відновився в цьому органі відповідно до судового рішення, що базується на вердикті Європейського суду з прав людини про люстрацію в Україні.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі «Українській правді» розповіла, що Венедіктова скасувала наказ в. о генпрокурора Віктора Чумака, який 6 березня призначив Юлдашева прокурором столиці. А розпорядження про призначення Юлдашева напередодні звільнення видав генпрокурор Руслан Рябошапка.

Виконувати обов’язки прокурора Києва буде поки Євген Стояновський, а Юлдашев пообіцяв оскаржувати рішення Венедіктової.

«Ракурс» писав, що на початку березня звільнений після люстрації у 2015 році Юлдашев повернув собі крісло. Це сталося внаслідок рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду 25 лютого. Юлдашев встиг 10 березня провести першу нараду з колективом столичної прокуратури.

У 2013−2014 роках Юлдашев обіймав посаду заступника прокурора Луганської області, згодом його люстрували. Але Європейський суд з прав людини 17 жовтня 2019 року виніс рішення, згідно з яким закон України «Про очищення влади» порушив права українських чиновників. У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, але Велика палата Європейського суду скаргу не задовольнила. Саме на підставі цього рішення суд у Дніпрі відновив на посаді Юлдашева.