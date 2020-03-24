Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135696-pogoda-v-ukrayini-na-25-bereznya-prognozuut-morozy-ta-sylni-poryvy-vitru-karta.html

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Погода в Україні 24 березня очікується морозна, але без істотних опадів. Мешканцям південних регіонів варто вдягатися тепло, бо прогнозують пориви вітру 15−20 м/с.

Вночі температура повітря очікується від 1° тепла в південних областях до 7° морозу в західних областях. Вдень стовпчики термометрів покажуть 5−9° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві завтра без істотних опадів. Вночі буде холодно 3−5° морозу, а вдень 5−7° вище нуля. У Харкові вночі обіцяють температуру повітря 3−5° морозу, вдень 6−8° вище нуля за Цельсієм.

У Львові найближчої доби буде ясно, можлива невелика хмарність. Вночі прогнозують 5−7° морозу, вдень 4−6° вище нуля. У Карпатах опадів не прогнозують. Температура повітря буде наступною: вночі 3−7° морозу, вдень 4−6° тепла.

В Одесі завтра погода буде ясною. Денна температура повітря сягатиме 5−7° вище нуля, вночі від 1° тепла до 1° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, днями в Україну прийшов арктичний холод. Внаслідок цього в регіонах похолодання, фіксувалися снігопади. Синоптики обіцяли, що сьогодні вдень температурні показники сягатимуть 3−6° вище нуля.