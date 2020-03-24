В Україні триває поширення нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135695-epidemiya-koronavirusu-v-ukrayini-reklamuut-neisnuuchi-liky-video.html

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В Україні на тлі поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 почали з’являтися повідомлення про нібито існування ліків чи засобів профілактики від цієї небезпечної інфекції.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наголошує, що таких медзасобів досі не існує, повідомляє видання Bihus.Info, наводячи кілька таких прикладів.

Так, 5 березня керівник фармацевтичної компанії «НВК «Екофарм» Олександр Гриневич у своєму Фейсбуці заявив, що його колеги ще в лютому, використавши створену китайськими фахівцями комп’ютерну модель коронавірусу, нібито довели, що діюча речовина препарату «Протефлазід» здатна гальмувати розмноження вірусу.

Журналісти видання наголошують, що «Протефлазід» — це на 96% спиртова настоянка двох рослин: щучки дернистої та куничника наземного. Хоча виробник заявляє, що цей препарат допомагає боротися з низкою хвороб, наукових підтверджень його ефективності проти коронавірусу немає.

Ще один випадок стосується реклами препарату «Декасан» компанії «Юрія-Фарм», яка транслювалася в ефірі одного з найпопулярніших телеканалів. У рекламі, зокрема, стверджувалося, що «Декасан» «діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси».

Насправді ж, наголошує видання, «Декасан» не є прямим противірусним засобом, це антисептик, котрий має низку аналогів з тією ж діючою речовиною, виробники яких не стверджують, що їхні засоби можуть боротися з коронавірусом.

Згодом гендиректор фармкомпанії «Юрія-Фарм» Дмитро Деркач у своєму Фейсбуці публічно вибачився за «некоректно сформульований текст рекламного ролику».

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сьогодні показав, як правильно застосовувати антисептик.