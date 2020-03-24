В Украине продолжается распространение нового коронавируса

https://racurs.ua/n135695-epidemiya-koronavirusa-v-ukraine-reklamiruut-nesuschestvuuschie-lekarstva-video.html

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В Украине на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 начали появляться сообщения о якобы существовании лекарств или средств профилактики от этой опасной инфекции.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддчеркивает, что таких медсредств до сих пор не существует, сообщает издание Bihus.Info, приводя несколько таких примеров.

Так, 5 марта руководитель фармацевтической компании «НПК «Экофарм» Александр Гриневич в своем Фейсбуке заявил, что его коллеги еще в феврале, использовав созданную китайскими специалистами компьютерную модель коронавируса, якобы доказали, что действующее вещество препарата «Протефлазид» способно замедлять размножение вируса.

Журналисты издания отмечают, что «Протефлазид» — это на 96% спиртовая настойка двух растений: щучки дернистой и вейника наземного. Хотя производитель заявляет, что препарат помогает бороться с рядом болезней, научных подтверждений его эффективности против коронавируса нет.

Еще один случай касается рекламы препарата «Декасан» компании «Юрия-Фарм», которая транслировалась в эфире одного из самых популярных телеканалов. В рекламе, в частности, утверждалось, что «Декасан» «действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы».

На самом деле, отмечает издание, «Декасан» не является прямым противовирусным средством, это антисептик, который имеет ряд аналогов с тем же действующим веществом, производители которых не утверждают, что их средства могут бороться с коронавирусом.

Впоследствии гендиректор фармкомпании «Юрия-Фарм» Дмитрий Деркач в своем Фейсбуке публично извинился за «некорректно сформулированный текст рекламного ролика».

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня показал, как правильно применять антисептик.