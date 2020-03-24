Польский суд. Фото: Т Плюс

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В Польше суд Кракова вынес приговоры трем бывшим активистам польской праворадикальной организации «Фаланга», которых обвиняли в попытке поджога офиса «Общества венгерской культуры» в Ужгороде.

В феврале 2018 года двое неизвестных совершили попытку поджога здания, в котором располагался венгерский культурный центр в Ужгороде. Один из них бросил бутылку с «коктейлем Молотова», а второй снимал эти действия на видеокамеру, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В ходе расследования СБУ было установлено, что данное преступление совершили граждане Польши, которые являются членами праворадикальной организации «Фаланга». Как известно, некоторые члены данной организации принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне боевиков ЛНР и ДНР.

Личности преступников были установлены с помощью камер видеонаблюдения. Также были установлены мобильные телефоны, с помощью которых преступники координировали свои действия.

Было также установлено, что организатором данного теракта является третий член польской праворадикальной организации.

Материалы следствия СБУ передала властям Польши. Польские правоохранители задержали трех преступников и привлекли к ответственности.

Организатор теракта осужден к трем годам лишения свободы. Двое исполнителей осуждены к меньшим срокам заключения.