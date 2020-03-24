Польський суд. Фото: Т Плюс

https://racurs.ua/ua/n135694-polskyy-sud-vidpravyv-do-v-yaznyci-pidpaluvachiv-ofisu-tovarystva-ugorskoyi-kultury-v-ujgorodi.html

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У Польщі суд Кракова виніс вироки трьом колишнім активістам польської праворадикальної організації «Фаланга», яких звинувачували у спробі підпалу офісу «Товариства угорської культури» в Ужгороді.

У лютому 2018 року двоє невідомих вчинили спробу підпалу будівлі, в якій розташовувався угорський культурний центр в Ужгороді. Один з них кинув пляшку з «коктейлем Молотова», а другий знімав ці дії на відеокамеру, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Підчасрозслідування СБУ було встановлено, що даний злочин скоїли громадяни Польщі, які є членами праворадикальної організації «Фаланга». Як відомо, деякі члени даної організації приймали участь у конфлікті на Донбасі на боці бойовиків ЛНР і ДНР.

Особи злочинців були встановлені за допомогою камер відеоспостереження. Також були встановлені мобільні телефони, за допомогою яких злочинці координували свої дії.

Було також встановлено, що організатором даного теракту є третій член польської праворадикальної організації.

Матеріали слідства СБУ передала владі Польщі. Польські правоохоронці затримали трьох злочинців і притягнули до відповідальності.

Організатор теракту засуджений до трьох років позбавлення волі. Двоє виконавців засуджені до менших термінів ув’язнення.