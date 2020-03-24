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Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ, фото — Генштаб

Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ

24 бер 2020, 15:49
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Військові навчання відбулися у Дніпропетровській області. У них взяли участь танкові підрозділи ЗСУ, а також авіація Сухопутних військ та Повітряних сил.

Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ, фото — Генштаб

Командно-штабне навчання передбачало зупинення вторгнення агресора силами танкової бригади, повідомили у Генштабі ЗСУ. Згодом, відповідно до легенди навчань, танкові й механізовані підрозділи за підтримки артилерії та авіації перейшли у контрнаступ.

Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ, фото — Генштаб

На полігоні підрозділи ЗСУ завершили оточення і знищили угруповання противника в умовах застосування ним зброї масового ураження. Окремо українські військові навчалися знищувати довготривалі оборонні пункти на передньому рубежі фронту. Це відбувалося з супроводженням танків та артилерії.

Відпрацьовували й подолання ворожих фортифікацій, наприклад, системи інженерних загороджень. Командування запевнило, що бригада оперативного командування «Схід», яка працювала на навчаннях, готова до виконання завдань.

Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ, фото — Генштаб

Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ, фото — Генштаб

Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ, фото — Генштаб

Контрнаступ за підтримки авіації: з’явилися фото масштабних танкових навчань ЗСУ, фото — Генштаб

Джерело: Ракурс


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