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Ракурс
Военные учения ВСУ: танковая бригада тренировалась проводить контрнаступление при поддержке авиации, фото — Генштаб

Контрнаступление при поддержке авиации: появились фото масштабных танковых учений ВСУ

24 мар 2020, 15:49
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Военные учения состоялись в Днепропетровской области. В них приняли участие танковые подразделения ВСУ, а также авиация Сухопутных войск и Воздушных сил.

Командно-штабные учения предусматривали остановку вторжения агрессора силами танковой бригады, сообщили в Генштабе ВСУ. Впоследствии, согласно легенде учений, танковые и механизированные подразделения при поддержке артиллерии и авиации перешли в контрнаступление.

Военные учения ВСУ: танковая бригада тренировалась проводить контрнаступление при поддержке авиации, фото — Генштаб

На полигоне подразделения ВСУ завершили окружение и уничтожили группировку противника в условиях применения им оружия массового поражения. Отдельно украинские военные учились уничтожать долговременные оборонительные пункты на переднем рубеже фронта. Это происходило с сопровождением танков и артиллерии.

Военные учения ВСУ: танковая бригада тренировалась проводить контрнаступление при поддержке авиации, фото — Генштаб

Отрабатывали и преодоление вражеских фортификаций, например, системы инженерных заграждений. Командование заверяет, что бригада оперативного командования «Схид», которая работала на учениях, готова к выполнению задач.

Военные учения ВСУ: танковая бригада тренировалась проводить контрнаступление при поддержке авиации, фото — Генштаб

Военные учения ВСУ: танковая бригада тренировалась проводить контрнаступление при поддержке авиации, фото — Генштаб

Военные учения ВСУ: танковая бригада тренировалась проводить контрнаступление при поддержке авиации, фото — Генштаб

Источник: Ракурс


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