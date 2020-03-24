Юлия Светличная. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n135692-cik-oficialno-priznal-svetlichnuu-pobeditelem-dovyborov-v-radu.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия 24 марта признала экс-главу Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную победителем промежуточных выборов на Харьковщине.

ЦИК установил результаты голосования на основании протокола окружной избирательной комиссии округа № 179. Юлия Светличная набрала 30 тыс. 194 голоса избирателей. Об этом сегодня сообщила гражданская сеть «Опора».

По словам председателя Центризбиркома Олега Диденко, ЦИК получил информацию от Второго апелляционного административного суда о том, что в судах отсутствуют дела относительно любых обжалований действий или бездействия комиссии по выборам на округе 179. Отсутствовали какие-либо основания для внесения изменений в протокол ОИК об итогах голосования.

Отмечается, что этот протокол сначала должны опубликовать в газетах «Урядовий кур'єр» и «Голос Украины». После этого у Светличной будет 20 дней, чтобы подать все документы, необходимые для регистрации нардепом.

Как известно, довыборы на Харьковщине прошли в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от фракции «Слуга народа» Алексея Кучера, который стал председателем Харьковской ОГА.

Ранее сообщалось, что Светличная получила 77,54% голосов избирателей. Она победила на округе с существенным отрывом от ближайших конкурентов — за Викторию Пташник от «Европейской солидарности» проголосовали 7,91% избирателей, а самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко набрала 3,03%.