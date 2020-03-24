Минздрав на фоне скандала опроверг увольнение Емца: что случилось

Илья Емец, фото: Минздрав

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Ракурс

Илья Емец, министр здравоохранения, не планирует подавать в отставку.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Минздрава Артем Дехтяренко, сообщает агентство «Укринформ».

Дехтяренко подчеркнул, что Емец занял эту должность, чтобы провести в Украине медицинскую реформу, а также «помочь преодолеть эпидемию коронавируса».

Вчера несколько источников, среди которых и народные депутаты, сообщали, что Емец якобы решил уйти в отставку. В частности, причинами такого решения указывались отсутствие надлежащего финансирования борьбы с коронавирусом, невозможность для Емца реализовать свою кадровую политику и несогласие министра с медреформой в нынешнем виде.

Вчера в интернете также разгорелся скандал, связанный с ситуацией вокруг госпредприятия «Медзакупки Украины».

Гендиректор этой компании Арсен Жумадилов в своем Фейсбуке сообщил, что якобы происходит процесс блокирования закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

Закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, потому что должна быть «политическая воля руководства», — заявил Жумадилов.

Он утверждает, что эта ситуация связана с попыткой Емеца таким образом в обход стандартной процедуры рекрутинга трудоустроить в госпредприятие на должность заместителя свое «доверенное лицо» — мужчину, ранее судимого за кражу.

Жумадилов также сообщил, что обратился в ГБР с заявлением о совершении уголовного преступления в связи с этой ситуацией.

Сегодня стало известно, что Емец после появления сообщения Жумадилова поручил провести служебное расследование ситуации на госпредприятии «Медзакупки Украины». В частности, была создана соответствующая комиссия.

Напомним, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский вчера заявил, что Емец недавно сообщил руководству государства о том, что якобы заразился коронавирусом.