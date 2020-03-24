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Ракурс
Геннадий Корбан. Фото: Ukranews

Коронавирус: Корбан попросил Зеленского «отправить на самоизоляцию» губернатора Днепропетровской области

24 мар 2020, 15:11
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Предприниматель из Днепра и глава партии УКРОП Геннадий Корбан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «отправить на самоизоляцию» губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко.

Вместе с губернатором Корбан попросил «отправить на самоизоляцию» его заместителей и областной отдел здравоохранения. По мнению Корбана, губернатор лишь мешает работать городским властям и принимает «абсурдные решения, путаясь под ногами». А ведь во время коронавирусного карантина необходимо сотрудничать и помогать друг другу, заявил Корбан в Facebook.

Для примера Кобан привел ситуацию с поездом Рига — Киев, когда 55 пассажиров, которые являются жителями Днепра, Запорожья, Кривого Рога и Никополя, были отправлены автобусами в Днепр. В 5.30 утра они прибыли на место назначения. Городской отдел здравоохранения абсолютно случайно узнал о прибытии неизвестно откуда группы людей в опорную больницу № 21 города Днепра.

Скриншот поста Геннадия Корбана в Facebook

Как выяснилось позже, губернатор принял решение распустить всех по домам. Городские власти перехватили автобусы с пассажирами поезда и отправили всех на 14-дневный карантин.

Также Корбан привел еще примеры абсурдных решений губернатора, которые недопустимы в условиях коронавирусного карантина.

Источник: Ракурс


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