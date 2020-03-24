COVID-19: заболела судья Хозяйственного суда Киева и дочь бывшего премьера Крыма Виктория Джарты, фото — Википедия

https://racurs.ua/n135689-covid-19-zabolela-sudya-hozsuda-kieva-i-doch-eks-premera-kryma-viktoriya-djarty-smi.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в Киевской области продолжается. Большинство случаев зарегистрировали в населенных пунктах вблизи столицы, в которых проживают чиновники или бизнесмены.

СМИ сегодня сообщили, что коронавирусом заразилась дочь бывшего главы Кабинета министров АРК и судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты.

Об инфицировании дочери известного украинского политика сообщил 24 марта «Обозреватель».

Джарты с 2010 года работает судьей Хозяйственного суда Киева. В 2013 году ее даже назначили (всего через три года) на должность заместителя главы этого суда. Сегодня она продолжает работать судьей в этом органе Фемиды.

Джарты — хозяйка дома площадью 611 кв. м в селе Романкив под Киевом. Ее муж — экс-нардеп Валерий Омельченко, который попал в Раду в 2012 году от Партии регионов. Омельченко голосовал за диктаторские законы Януковича «16 января».

Сегодня в Минздраве сообщили о 10 новых случаях коронавируса в Киевской области в течение суток. О серьезности ситуации в регионе сообщил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский. Он заявил о якобы 13 подтвержденных случаях инфицирования в Романкове и Козине, в которых проживают, например, нардепы и бизнесмены.

Ранее «Ракурс» рассказывал о заражении коронавирусом четырех нардепов и жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.