COVID-19: захворіла суддя Госпсуду Києва та донька колишнього прем'єра Криму Вікторія Джарти, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n135689-covid-19-zahvorila-suddya-gospsudu-kyieva-ta-donka-kolyshnogo-premiera-krymu-viktoriya-djarty.html

Ракурс

Спалах коронавірусу у Київській області продовжується. Більшість випадків стосується населених пунктів поблизу столиці, у яких мешкають посадовці чи бізнесмени. ЗМІ сьогодні повідомили, що коронавірусом заразилася донька колишнього очільника Кабінету міністрів АРК та суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти.

Про інфікування доньки відомого українського політика повідомив 24 березня «Оглядач».

Джарти із 2010 року працює суддею Господарського суду Києва. У 2013 році її навіть призначили (всього через три роки) на посаду заступника глави цього суду. Сьогодні вона продовжує працювати суддею в цьому органі Феміди.

Джарти — власниця будинку площею 611 кв. м у селі Романків під Києвом. Її чоловік — екс-нардеп Валерій Омельченко, який потрапив у Раду в 2012 році від Партії регіонів. Омельченко голосував за диктаторські закони Януковича «16 січня».

Сьогодні в МОЗ повідомили про 10 нових випадків коронавірусу в Київській області впродовж доби. Про серйозність ситуації в регіоні повідомив у Telegram-каналі нардеп Олександр Дубінський. Він заявив про нібито 13 підтверджених випадків інфікування у Романкові та Козині, в яких мешкають, наприклад, нардепи і бізнесмени.

Раніше «Ракурс» розповідав про зараження коронавірусом чотирьох нардепів та дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.