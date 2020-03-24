Коронавірус в Криму: окупаційна влада звітує про шість нових випадків інфікування

https://racurs.ua/ua/n135688-koronavirus-v-krymu-okupaciyna-vlada-zvituie-pro-shist-novyh-vypadkiv-infikuvannya.html

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Коронавірус в Криму виявили у ще шістьох осіб. За інформацією підконтрольної Росії окупаційної влади півострова, усі інфіковані COVID-19 раніше повернулися з поїздок до Литви, Бельгії та ОАЕ.

Четверо хворих коронавірусною інфекцією — члени однієї сім’ї, яка перебувала в туристичному круїзі в ОАЕ, а також здійснювала подорож на круїзному лайнері. Решта два випадки інфікування також «привезені ззовні» — на анексований півострів хворі прибули після відвідання Литви і Бельгії.

У чотирьох інфікованих спостерігається безсимптомний перебіг захворювання, діагноз підтверджено лабораторно. У двох хворих — стан середнього ступеня тяжкості.

Окупаційна влада Криму рекомендувала «усім утриматися від поїздок закордон та інші регіони з неблагополучною епідеміологічною обстановкою».

Нагадаємо, 21 березня повідомлялося, що в Криму підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції у мешканця півострова, який прибув з Франції.