Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135684-koronavirus-u-jytomyri-vje-zafiksovano-try-vypadky-zarajennya-video.html

Ракурс

Коронавірус вельми складно діагностувати. Лише після результатів лабораторних тестів можна стверджувати, заражена людина інфекцією чи ні. У Житомирі підтверджено ще два випадки зараження COVID-19.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин у Facebook.

Спочатку Сухомлин повідомив, що в місті є ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус і пацієнтка перебуває в інфекційному відділенні лікарні № 1 міста Житомир.

Мер уточнив, що для підтвердження експрес-тесту необхідно дочекатися результатів із лабораторії.

Трохи пізніше Сухомлин уточнив, що у двох жінок, які раніше були госпіталізовані з пневмонією, зафіксовані позитивні результати експрес-тестів на коронавірус.

За словами мера Житомира, інфіковані жінки за кордон не їздили.

Сухомлин додав, що наразі в Житомирі зафіксовано три випадки зараження COVID-19.

Тим часом, перший інфікований COVID-19 у Житомирі Вадим Какошкін в інтерв’ю «Громадському» заявив, що в лікарні у нього вимагали 750 грн за проведення експрес-тесту на коронавірус.

Какошкін стверджує, що в лікарні сказали, що тест платний і його вартість становить 500 грн. Крім того, у Какошкіна зажадали 250 грн в якості благодійного внеску.

Пацієнт відмовився платити за тест, заявивши, що експрес-тести купувалися за державний кошт. Але за ліки Какошкіну все ж довелося заплатити 388 грн.

Як раніше писав «Ракурс», влада Чернівців повідомила про 13 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в Чернівецькій області на сьогоднішній день зафіксовано 38 хворих на COVID-19.