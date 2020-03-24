Тести на коронавірус подарував мільярдер з Китаю, Міноборони оплатило 200 тис. дол. за переліт - “слуга” Мотовиловець

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Тести на коронавірус з Китаю, а також медичне обладнання прибуло 23 березня до Києва спецрейсом військового літака Іл-76 з китайського Гуанчжоу. Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив, що до України прибуло 250 тис. експрес-тестів і 521 тест-система проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Нардеп від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець розповів, яким чином відбувалася ця закупівля.

Міністерство оборони фінансувало переліт, а закупівлю фінансував великий український і китайський бізнес… Нашій стороні допоміг Джек Ма (мільярдер, власник Alibaba — ред.), який дружить з Олександром Ярославським (український олігарх, власник групи DCH — ред.), — повідомив Мотовиловець в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, Джек Ма надіслав українській стороні лист про свою прихильність до нашої країни, а також намір передати певну кількість лабораторних тестів.

Він лише оплатив вартість тестів. Він подарував ці тести Україні і ще США, наскільки я знаю, — додав Мотовиловець.

Разом з тим нардеп відмовився називати суми, на які було закуплено тести на коронавірус. Водночас, на переліт Міноборони витратило орієнтовно 200−260 тис. дол.

Були закуплені маски, тести, апарати штучної вентиляції легень… Були засоби дезінфекції, хімічний одяг, різні види масок. Багато всього було. Машинки, які роблять тести. Величезна кількість вантажу. Більше 15-ти різних постачальників. Було 21,2 тонни. Близько 15 видів товару, — резюмував «слуга».

Нагадаємо, 23 березня у Києві літак Іл-76 спецрейсом з Гуанчжоу доставив медичні засоби для боротьби з коронавірусом. Водночас ця поїздка зазнала критики з боку українців через малу кількість тестів на COVID-19, оскільки президент Володимир Зеленський спочатку анонсував закупівлю 10 млн тестів.