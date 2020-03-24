Тесты на коронавирус подарил миллиардер из Китая, Минобороны оплатило 200 тыс. долл. за перелет - «слуга» Мотовиловец

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Тесты на коронавирус из Китая, а также медицинское оборудование, прибыли 23 марта в Киев спецрейсом военного самолета Ил-76 из китайского Гуанчжоу. Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что в Украину привезли 250 тыс. экспресс-тестов и 521 тест-систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). Нардеп от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец рассказал, каким образом происходила эта закупка.

Министерство обороны финансировало перелет, а закупку финансировал крупный украинский и китайский бизнес… Нашей стороне помог Джек Ма (миллиардер, владелец Alibaba — ред.), который дружит с Александром Ярославским (украинский олигарх, владелец группы DCH — ред.), — сообщил Мотовиловец в интервью «Украинской правде».

По его словам, Джек Ма направил украинской стороне письмо о симпатии к нашей стране, а также намерении передать определенное количество лабораторных тестов.

Он оплатил стоимость тестов… Он подарил эти тесты Украине и еще США, насколько я знаю, — добавил Мотовиловец.

Вместе с тем нардеп отказался называть суммы, на которые были закуплены тесты на коронавирус и другое медицинское оборудование. В то же время, на перелет Минобороны потратило ориентировочно 200−260 тыс. долл.

Были закуплены маски, тесты, аппараты искусственной вентиляции легких… средства дезинфекции, химодежда, различные виды масок. Много всего было. Машинки, которые делают тесты. Огромное количество груза. Свыше 15-ти разных поставщиков. Было 21,2 т. Около 15 видов товара, — резюмировал «слуга».

Напомним, 23 марта в Киеве самолет Ил-76 спецрейсом из Гуанчжоу доставил медицинские средства для борьбы с коронавирусом. В то же время эта поездка подверглась критике со стороны украинцев из-за малого количества тестов на COVID-19, поскольку президент Владимир Зеленский сначала анонсировал закупку 10 млн тестов.