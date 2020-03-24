Коронавирус. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус весьма сложно диагностировать. Лишь после результатов лабораторных тестов можно утверждать, заражен человек инфекцией или нет. В Житомире подтверждено еще два случая заражения COVID-19.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

Сначала Сухомлин сообщил, что в городе имеется еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус и пациентка находится в инфекционном отделении больницы № 1 города Житомир.

Мэр уточнил, что для подтверждения экспресс-теста необходимо дождаться результатов из лаборатории.

Чуть позже Сухомлин уточнил, что у двух женщин, которые ранее были госпитализированы с пневмонией, зафиксированы положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус.

По словам мэра Житомира, инфицированные женщины за границу не ездили.

Сухомлин добавил, что в настоящее время в Житомире зафиксировано три случая заражения COVID-19.

Тем временем, первый инфицированный COVID-19 в Житомире Вадим Какошкин в интервью «Громадському» заявил, что в больнице у него требовали 750 грн за проведение экспресс-теста на коронавирус.

Какошкин утверждает, что в больнице сказали, что тест платный и его стоимость составляет 500 грн. Кроме того, у Какошкина потребовали 250 грн в качестве благотворительного взноса.

Пациент отказался платить за тест, заявив, что экспресс-тесты покупались за государственные деньги. Но за лекарства Какошкину все же пришлось заплатить 388 грн.

Как ранее писал «Ракурс», власти Черновцов сообщили о 13 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в Черновицкой области на сегодняшний день зафиксировано 38 больных COVID-19.