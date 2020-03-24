Коронавирус в Крыму: оккупационные власти сообщили о шести новых случаях инфицирования

Коронавирус в Крыму: оккупационные власти сообщили о новых случаях инфицирования

https://racurs.ua/n135688-koronavirus-v-krymu-okkupacionnye-vlasti-soobschili-o-shesti-novyh-sluchayah-inficirovaniya.html

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Коронавирус в Крыму обнаружили еще в шести человек. По данным подконтрольной России оккупационной власти полуострова, все инфицированные COVID-19 ранее вернулись из поездок в Литву, Бельгию и ОАЭ.

Четверо заболевших коронавирусной инфекцией — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Остальные два случая инфицирования также «завозные» — на аннексированный полуостров больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии.

У четверых инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, диагноз подтвержден лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести. Оккупационные власти Крыма рекомендовали «всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и другие регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой».

Напомним, 21 марта сообщалось, что в Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции.