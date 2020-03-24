Олимпийские игры отложили на годhttps://racurs.ua/n135687-olimpiyskie-igry-otlojili-na-god.htmlРакурс
Олимпийские игры в Японии перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Премьер-министр страны Синдзо Абэ сегодня объявил об этом решении, пишет Reuters.
Он в телефонном режиме провел консультации с председателем Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, в ходе которых стороны договорились отменить в этом году олимпийские соревнования.
Согласно договоренности, за Японией сохраняется статус страны-хозяйки летних Олимпийских игр в 2021 году. Несмотря на годичную отсрочку соревнований, название игр останется прежним — «Олимпиада 2020».
В японском правительстве уже заявили, что будут просить МОК сразу же приступить к составлению новой программы Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии коронавируса в мире от участия в играх в этом году отказались национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Нидерландов.