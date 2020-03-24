Олимпийские игры отложили на год. Фото: 4sport.ua

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Олимпийские игры в Японии перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ сегодня объявил об этом решении, пишет Reuters.

Он в телефонном режиме провел консультации с председателем Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, в ходе которых стороны договорились отменить в этом году олимпийские соревнования.

Согласно договоренности, за Японией сохраняется статус страны-хозяйки летних Олимпийских игр в 2021 году. Несмотря на годичную отсрочку соревнований, название игр останется прежним — «Олимпиада 2020».

В японском правительстве уже заявили, что будут просить МОК сразу же приступить к составлению новой программы Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии коронавируса в мире от участия в играх в этом году отказались национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Нидерландов.