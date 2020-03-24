Эвакуация украинцев: мажоры солгали родителям, что дипломаты не пустили их на самолет из Вены в Киев, фото — Kloop

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Ракурс

Карантин в Украине так напугал группу молодых людей, которая должна была вернуться домой из Австрии, что они решили обмануть родителей, обвинив в своем невозврате в Киев украинское посольство в Вене.

Юные мажоры заявили, что дипломаты якобы не пустили их на самолет, который вывозил домой украинских граждан. Об этой истории в Фейсбук рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

В минувшую субботу в посольство начали звонить разъяренные родители, которые обвинили дипломатов в том, что их детей якобы не пустили на самолет в Украину, а «билеты продали по спекулятивной цене». Когда дипломаты разобрались в вопросе, оказалось, что группа молодых людей решила провести карантин в Вене, «без бдительного ока родителей».

Для этого придумали историю о «плохом посольстве». Оно вроде бы не пустило людей в аэропорт, не продало билеты, поэтому молодым людям придется оставаться в Вене.

У родителей вообще была немая сцена, по Гоголю. Одну девушку доставили домой, другие «фигуранты» все еще сидят в Вене, — написал Щерба и посоветовал всем желающим не опоздать на самолет, который сегодня в 14.00 вылетел на Киев.

В Австрии по состоянию на 24 марта зарегистрировали 4 тыс. 829 случаев коронавируса, умерли 25 человек.

Между тем посол Украины в Австрии также сообщил, что Венгрия открыла еще три пункта пропуска на границе с Австрией. Двигаться через Австрию можно с 17.00 до 01.00 ежедневно, время движения через Венгрию — с 21.00 до 05.00 ежедневно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня во время онлайн-брифинга с коллегой из ФРГ Хайко Маасом сообщил, что обе страны договорились о том, что немецкие самолеты будут подхватывать украинских граждан, доставлять в Берлин, а Киев будет пытаться уже оттуда вывозить их домой. По словам Кулебы, прежде всего речь идет об эвакуации из Латинской Америки.