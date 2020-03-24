Евакуація українців: мажори збрехали батькам, що дипломати не пустили їх на літак з Відня до Києва, фото — Kloop

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Карантин в Україні так налякав групу молодих людей, яка мала повернутися додому із Австрії, що вони вирішили обманути батьків, звинувативши у неповерненні в Київ українське посольство у Відні.

Юні мажори заявили, що дипломати нібито не пустили їх на літак, який вивозив додому українських громадян. Про цю історію у Фейсбук розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

Минулої суботи в посольство почали телефонувати розлючені батьки, які звинуватили дипломатів в тому, що їхніх дітей начебто не пустили на літак в Україну, «квитки продали за спекулятивною ціною». Коли дипломати розібралися у питанні, виявилося, група молодих людей вирішила провести карантин у Відні, «без пильного ока батьків».

Для цього придумали історію про «погане посольство». Воно начебто не пустило людей в аеропорт, не продало квитки і тому молодим людям доведеться залишатися у Відні.

У батьків взагалі була німа сцена, за Гоголем. Одну дівчину доставили додому, інші «фігуранти» все ще сидять у Відні, — написав Щерба і порадив усім охочим не спізнитися на літак, який сьогодні о 14.00 вилетів на Київ.

В Австрії станом на 24 березня зареєстрували 4 тис. 829 випадків коронавірусу, померли 25 людей.

Тим часом посол України в Австрії також повідомив, що Угорщина відкрила ще три пункти пропуску на кордоні з Австрією. Рухатися через Австрію можна з 17.00 до 01.00 щоденно, час руху через Угорщину — з 21.00 до 05.00 щоденно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні під час онлайн-брифінгу із колегою з ФРН Хайко Маасом повідомив, що обидві країни домовилися про те, що німецькі літаки підхоплюватимуть українських громадян, доправлятимуть до Берліна, а Київ намагатиметься вже звідти вивозити їх додому. За словами Кулеби, насамперед йдеться про евакуацію з Латинської Америки.