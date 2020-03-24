У світі триває епідемія нового коронавірусу, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n135685-epidemiya-koronavirusu-infikovana-ukrayinka-namagalasya-proyty-pasportnyy-kontrol-u-boryspoli.html

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В аеропорту «Бориспіль» в результаті проведеного експрес-тесту виявили новий коронавірус SARS-CoV-2 в громадянки України, яка була евакуйована з-за кордону одним із літаків.

Ця жінка, попри вимоги лікарів, прагнула пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Після роз’яснювальної роботи щодо необхідності подальшого медичного обстеження її направили в одну з лікарень столиці, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Також напередодні коронавірус виявили у «Борисполі» в чоловіка, який сам повідомив наявність підозр щодо цього захворювання.

У відомстві зазначають, що за 23 березня до України прибули менше 16 тис. осіб. З них близько 9,5 тис. — українці, які повернулися з-за кордону.

Температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я провели для понад 10,7 тисячі осіб. Для осіб, які мали підвищену температуру або скарги на здоров’я, проводилися тести на коронавірус.

Нагадаємо, українці, яких евакуюють з-за кордону, підписують особисті зобов’язання щодо перебування на 14-денній самоізоляції. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліцейські проводитимуть масову вибіркову перевірку дотримання карантину такими особами.