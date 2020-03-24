В мире продолжается эпидемия нового коронавируса, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n135685-epidemiya-koronavirusa-inficirovannaya-ukrainka-pytalas-proyti-pasportnyy-kontrol-v-borispole.html

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В аэропорту «Борисполь» в результате проведенного экспресс-теста обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2 у гражданки Украины, которая была эвакуирована из-за рубежа одним из самолетов.

Эта женщина, несмотря на требования врачей, стремилась пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы, — отмечают в Госпогранслужбе.

Также накануне коронавирус обнаружили в «Борисполе» у мужчины, который сам сообщил наличие подозрений относительно этого заболевания.

В ведомстве отмечают, что за 23 марта в Украину прибыли менее 16 тыс. человек. Из них около 9,5 тыс. — украинцы, которые вернулись из-за границы.

Температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья провели для более 10,7 тысячи человек. Для лиц, имеющих повышенную температуру или жалобы на здоровье, проводились тесты на коронавирус.

Напомним, украинцы, которых эвакуируют из-за рубежа, подписывают личные обязательства относительно пребывания на 14-дневной самоизоляции. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, полицейские будут проводить массовую выборочную проверку соблюдения карантина такими лицами.