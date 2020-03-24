Олімпійські ігри відклали на рік. Фото: 4sport.ua

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Олімпійські ігри в Японії перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе сьогодні оголосив про це рішення, пише Reuters.

Він у телефонному режимі провів консультації з головою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, під час яких сторони домовилися скасувати цьогорічні олімпійські змагання.

Згідно з домовленістю, за Японією зберігається статус країни-господарки літніх Олімпійських ігор у 2021 році. Попри річне відтермінування змагань назва ігор залишиться незмінною — «Олімпіада 2020». Також олімпійський вогонь залишиться в Японії на знак прихильності та надії, у свою чергу зазначив Бах.

Паралімпійські ігри теж будуть відтерміновані на рік.

В японському уряді вже заявили, що проситимуть МОК невідкладно взятися за формування нової програми ігор.

Олімпіада в Токіо мала тривати з 24 липня по 9 серпня. Через пандемію коронавірусу в світі від участі в цьогорічних іграх відмовилися національні олімпійські комітети Канади, Австралії та Нідерландів.