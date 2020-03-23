Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Скоробагач, фото: vidrodzhennya.org.ua

Коронавірус виявили у заступника голови Харківської облради

23 бер 2020, 20:40
999

Коронавірус SARS-CoV-2 виявили у заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.

Наразі він перебуває у Києві на стаціонарному лікуванні з діагнозом «пневмонія». Про це повідомляє видання Status Quo з посиланням на прес-секретаря Скоробагача.

Скоробагач на початку березня разом зі своєю дружиною був у Європі.

Зазначається, що після повернення до України він протягом робочого тижня з 10 по 13 березня ходив на роботу до облради.

Про те, що в дружини Скоробагача виявили коронавірус, стало відомо минулого тижня.

Також ще один випадок коронавірусу виявили у Львівській області — в людини, яка 8 березня повернулася з Австрії й з того часу перебувала на домашній обсервації. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Згодом стан цієї особи погіршився і вона звернулася до інфекційної лікарні. Наразі стан цієї особи задовільний, встановлюється коло осіб, з якими вона контактувала.

Нагадаємо, у Києві вже зафіксовано 28 випадків нового коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше