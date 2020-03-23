Коронавирус обнаружили у заместителя главы Харьковского облсовета

Владимир Скоробагач, фото: vidrodzhennya.org.ua

https://racurs.ua/n135652-koronavirus-obnarujili-u-zamestitelya-glavy-harkovskogo-oblsoveta.html

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Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

Сейчас он находится в Киеве на стационарном лечении с диагнозом «пневмония». Об этом сообщает издание Status Quo со ссылкой на пресс-секретаря Скоробагача.

Скоробагач в начале марта вместе со своей женой был в Европе.

Отмечается, что по возвращении в Украину он в течение рабочей недели с 10 по 13 марта ходил на работу в облсовет.

О том, что у жены Скоробагача обнаружили коронавирус, стало известно на прошлой неделе.

Также еще один случай коронавируса обнаружили во Львовской области — у человека, который 8 марта вернулся из Австрии и с тех пор находился на домашней обсервации. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Впоследствии состояние этого человека ухудшилось и он обратился в инфекционную больницу. Сейчас состояние инфицированного удовлетворительное, устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал.

Напомним, в Киеве уже зафиксированы 28 случаев нового коронавируса.