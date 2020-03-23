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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: скриншот видео

Зеленский о ситуации с коронавирусом: МВФ и ЕБРР заверили о готовности помочь Украине (ВИДЕО)

23 мар 2020, 19:59
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Финансовые партнеры Украины готовы помочь нашей стране в связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем сегодняшнем видеообращении.

Так, он отметил, что вчера провел разговор с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиевой.

Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — ред.), заверили о готовности поддерживать и помогать Украине, — подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что до конца недели Нацбанк, Минфин и Минэкономики должны рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса. Также планируется выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина.

Вчера пресс-служба Офиса президента сообщала, что Зеленский и Георгиева, в частности, обсудили вопрос увеличения помощи Украине в связи с ситуацией с коронавирусом.

Напомним, из-за распространения нового коронавируса уже в девяти областях Украины правительством введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Ракурс


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