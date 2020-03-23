Владимир Зеленский, фото: скриншот видео

https://racurs.ua/n135651-zelenskiy-o-situacii-s-koronavirusom-mvf-i-ebrr-zaverili-o-gotovnosti-pomoch-ukraine-video.html

Ракурс

Финансовые партнеры Украины готовы помочь нашей стране в связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем сегодняшнем видеообращении.

Так, он отметил, что вчера провел разговор с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиевой.

Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — ред.), заверили о готовности поддерживать и помогать Украине, — подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что до конца недели Нацбанк, Минфин и Минэкономики должны рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса. Также планируется выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина.

Вчера пресс-служба Офиса президента сообщала, что Зеленский и Георгиева, в частности, обсудили вопрос увеличения помощи Украине в связи с ситуацией с коронавирусом.

Напомним, из-за распространения нового коронавируса уже в девяти областях Украины правительством введен режим чрезвычайной ситуации.