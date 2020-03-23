Володимир Зеленський, фото: скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n135651-zelenskyy-pro-sytuaciu-z-koronavirusom-mvf-ta-iebrr-zapevnyly-pro-gotovnist-dopomogty-ukrayini.html

Ракурс

Фінансові партнери України готові допомогти нашій державі у зв’язку з епідемією нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму сьогоднішньому відеозверненні.

Так, він зазначив, що вчора провів розмову з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Наші міжнародні фінансові партнери, включно з МВФ, Світовим банком, ЄБРР (Європейським банком реконструкції та розвитку — ред.), запевнили про готовність підтримувати та допомагати Україні, — наголосив президент.

Також Зеленський зазначив, що до кінця тижня Нацбанк, Мінфін та Мінекономіки мають розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу. Також планується виплата допомоги людям, які були скорочені через карантин.

Вчора прес-служба Офісу президента повідомляла, що Зеленський та Георгієва, зокрема, обговорили питання збільшення допомоги Україні у зв’язку із ситуацією з коронавірусом.

Нагадаємо, через поширення нового коронавірусу вже в дев’яти областях України урядом запроваджено режим надзвичайної ситуації.