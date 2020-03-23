Учені шукають способи боротьби з новим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135650-liky-vid-koronavirusu-ucheni-znayshly-rechovynu-yaka-ne-daie-virusu-rozmnojuvatysya-infografika.html

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Здатність коронавірусу SARS-CoV-2 до розмноження вдалося заблокувати міжнародній групі вчених під керівництвом Лінлінь Чзана з Університету Любека (Німеччина).

Модифіковані ними органічні речовини альфа-кетаоміди порушують діяльність головної протеази (ферменту, який розщеплює зв’язок між амінокислотами в білках) нового коронавірусу, повідомляє видання Science.

Таким чином, вірус втрачає можливість розщеплювати довгі амінокислотні ланцюжки на більш короткі шматки, щоб утворювати з них згодом вірусні білки, а відповідно — розмножуватися.

У людей теж є протеази, які розрізають амінокислотні ланцюжки. Однак вони розщеплюють інші амінокислотні послідовності, тому ці альфа-кетаоміди на їхню роботу не вплинуть, а отже, ліки на основі цих речовин не будуть для людей токсичними.

Учені кілька разів удосконалювали структуру спрямованих проти SARS-CoV-2 альфа-кетаомідів, щоб зробити їх, зі свого боку, невразливими до дії протеаз клітин людини.

Досліди на мишах, яким препарат з остаточним варіантом цих альфа-кетаомідів вводили шляхом інгаляції, щоб ліки потрапляли безпосередньо в легені, які вражає новий коронавірус, не виявили побічних ефектів. Досліди також показали, що ці речовини проникали в легені та затримувалися в них.

Нагадаємо, нещодавно учені знайшли антитіло, яке блокує здатність нового коронавірусу проникати всередину клітин.