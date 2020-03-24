Коронавірус: Корбан попросив Зеленського «відправити на самоізоляцію» губернатора Дніпропетровської області

Геннадій Корбан. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n135690-koronavirus-korban-poprosyv-zelenskogo-vidpravyty-na-samoizolyaciu-gubernatora.html

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Коронавірус в Україні вимагає злагоджених дій на усіх рівнях влади. Підприємець із Дніпра і голова партії УКРОП Геннадій Корбан звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням «відправити на самоізоляцію» губернатора Дніпропетровської області Олександра Бондаренка.

Разом з губернатором Корбан попросив «відправити на самоізоляцію» його заступників і обласний відділ охорони здоров’я. На думку Корбана, губернатор лише заважає працювати міській владі і приймає «абсурдні рішення, та плутається під ногами». Під час коронавірусного карантину необхідно співпрацювати і допомагати один одному, заявив Корбан у Facebook.

Для прикладу Корбан навів ситуацію з потягом Рига — Київ, коли 55 пасажирів, які є жителями Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу та Нікополя, були відправлені автобусами до Дніпра. О 5.30 ранку вони прибули на місце призначення. Міський відділ охорони здоров’я абсолютно випадково дізнався про прибуття невідомо звідки групи людей до опорної міської лікарні № 21.

Як з’ясувалося пізніше, губернатор прийняв рішення розпустити всіх по домівках. Міська влада перехопили автобуси з пасажирами потягу і відправила всіх на 14-денний карантин.

Також Корбан привів ще приклади рішень губернатора.