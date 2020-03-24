МОЗ на тлі скандалу спростувало звільнення Ємця: що сталося

Ілля Ємець, фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n135691-moz-na-tli-skandalu-sprostuvalo-zvilnennya-iemcya-scho-stalosya.html

Ракурс

Ілля Ємець, міністр охорони здоров’я, не планує подавати у відставку.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив речник МОЗ Артем Дехтяренко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Дехтяренко наголосив, що Ємець обійняв цю посаду, щоб провести в Україні медичну реформу, а також «допомогти подолати епідемію коронавірусу».

Вчора кілька джерел, серед яких і народні депутати, повідомляли, що Ємець нібито вирішив піти у відставку. Зокрема, причинами такого рішення вказувалися відсутність належного фінансування боротьби з коронавірусом, неможливість для Ємця реалізувати свою кадрову політику та незгода міністра з медреформою в нинішньому вигляді.

Вчора в інтернеті також спалахнув скандал, пов’язаний із ситуацією довкола держпідприємства «Медзакупівлі України».

Гендиректор цієї компанії Арсен Жумаділов у своєму Фейсбуці повідомив, що нібито відбувається процес блокування закупівель товарів, які призначені для боротьби з коронавірусом.

Закупівлі вже третій тиждень блокуються МОЗом, бо має бути «політична воля керівництва», — заявив Жумаділов.

Він стверджує, що ця ситуація пов’язана з намаганням Ємеця в такий спосіб в обхід стандартної процедури рекрутингу працевлаштувати в держпідприємство на посаду заступника свою «довірену особу» — чоловіка, раніше засудженого за крадіжку.

Жумаділов також повідомив, що звернувся до ДБР із заявою про вчинення кримінального правопорушення у зв’язку з цією ситуацією.

Сьогодні стало відомо, що Ємець після появи повідомлення Жумаділова доручив провести службове розслідування ситуації на держпідприємстві «Медзакупівлі України». Зокрема, була створена відповідна комісія.

Нагадаємо, депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський вчора заявив, що Ємець нещодавно повідомив керівництву держави про те, що нібито заразився коронавірусом.