Юлія Світлична. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135692-cvk-oficiyno-vyznala-svitlychnu-peremojcem-dovyboriv-u-radu.html

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Центральна виборча комісія 24 березня визнала екс-голову Харківської обласної державної адміністрації Юлію Світличну переможцем проміжних виборів на Харківщині.

ЦВК встановила результати голосування на підставі протоколу окружної виборчої комісії округу № 179. Юлія Світлична набрала 30 тис. 194 голоси виборців. Про це сьогодні повідомила громадянська мережа «Опора».

За словами голови Центрвиборчкому Олега Діденко, ЦВК отримала інформацію від Другого апеляційного адміністративного суду про те, що в судах відсутні справи щодо будь-яких оскаржень дій чи бездіяльності комісії щодо виборів на окрузі 179. Були відсутні будь-які підстави для внесення змін у протоколу ОВК про підсумки голосування.

Зазначається, що цей протокол спершу повинні опублікувати у газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України». Після цього у Світличної буде 20 днів, щоб подати всі документи, необхідні для реєстрації нардепом.

Як відомо, довибори на Харківщині пройшли у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Кучера, який став головою Харківської ОДА.

Раніше повідомлялося, що Світлична отримала 77,54% голосів виборців. Вона перемогла на окрузі з суттєвим відривом від найближчих конкурентів — за Вікторію Пташник від «Європейської солідарності» проголосували 7,91% виборців, а самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко набрала 3,03%.