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Ракурс
Новини Німеччини: прокуратура відкрила справу проти виробника нацистського пива, фото — DW

У Німеччині відкрили справу проти виробника «нацистського пива» (ФОТО)

26 січ 2020, 15:58
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Слідчі відкрили провадження щодо алкогольного магазину в невеликому містечку Бад-Бібра через продаж пива Deutsches Reichsbräu.

Все, що пов’язано з Deutsches Reichsbräu — від назви, до упаковки і ціни — недвозначні відсилання до нацистської символіки. Наприклад, ящик «Пива Німецького Рейху» коштує 18,88 євро. Цифру «18» використовують праві радикали в якості абревіатури для Адольфа Гітлера, A і H — 1-а і 8-а букви в алфавіті.

Новини Німеччини: прокуратура відкрила справу проти виробника нацистського пива, фото — Bild

Слідство проводить прокуратура землі Саксонія-Анхальт. Також відомо, що виробником напою є відомий неонацист з Тюрінгії Томмі Френк. Слідчі в сусідній федеральній землі Тюрінгія не виявили жодних юридичних порушень в подібному брендуванні.

Пиво помітив місцевий консервативний політик Гетц Ульріх, який розмістив фотографії на своїй сторінці у Facebook.

Найгірше: пиво справило добре враження і швидко розкупилося. Це ознака того, що багато людей не соромляться викидати свої гроші на неонацистів, — написав Ульріх.

Новини Німеччини: прокуратура відкрила справу проти виробника нацистського пива, фото — DW

Ульріх сказав газеті Tagesspiegel, що він купив одну з останніх пляшок. Магазин, що продає пиво, належав до франчайзингової мережі Getränke-Quelle, яка в п’ятницю оприлюднила заяву про дистанціювання від магазину Bad Bibra та припинення свого партнерства з магазином.

Новини Німеччини: прокуратура відкрила справу проти виробника нацистського пива, фото — DW

У січні «Ракурс» повідомляв, що у Кривому Розі замалювали фарбою напис на пам’ятнику жертвам Голокосту.


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