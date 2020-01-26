Новини Німеччини: прокуратура відкрила справу проти виробника нацистського пива, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n132669-u-nimechchyni-vidkryly-spravu-proty-vyrobnyka-nacystskogo-pyva-foto.html

Ракурс

Слідчі відкрили провадження щодо алкогольного магазину в невеликому містечку Бад-Бібра через продаж пива Deutsches Reichsbräu.

Все, що пов’язано з Deutsches Reichsbräu — від назви, до упаковки і ціни — недвозначні відсилання до нацистської символіки. Наприклад, ящик «Пива Німецького Рейху» коштує 18,88 євро. Цифру «18» використовують праві радикали в якості абревіатури для Адольфа Гітлера, A і H — 1-а і 8-а букви в алфавіті.

Слідство проводить прокуратура землі Саксонія-Анхальт. Також відомо, що виробником напою є відомий неонацист з Тюрінгії Томмі Френк. Слідчі в сусідній федеральній землі Тюрінгія не виявили жодних юридичних порушень в подібному брендуванні.

Пиво помітив місцевий консервативний політик Гетц Ульріх, який розмістив фотографії на своїй сторінці у Facebook.

Найгірше: пиво справило добре враження і швидко розкупилося. Це ознака того, що багато людей не соромляться викидати свої гроші на неонацистів, — написав Ульріх.

Ульріх сказав газеті Tagesspiegel, що він купив одну з останніх пляшок. Магазин, що продає пиво, належав до франчайзингової мережі Getränke-Quelle, яка в п’ятницю оприлюднила заяву про дистанціювання від магазину Bad Bibra та припинення свого партнерства з магазином.

У січні «Ракурс» повідомляв, що у Кривому Розі замалювали фарбою напис на пам’ятнику жертвам Голокосту.