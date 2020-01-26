Следователи в Германии открыли дело по отношению алкогольного магазина в небольшом городке Бад-Бибра из-за продажи пива Deutsches Reichsbräu.

Все, что связано с Deutsches Reichsbräu — от названия до упаковки и цены — недвусмысленные отсылки к нацистской символике. Например, ящик «Пива Немецкого Рейха» стоит 18,88 евро. Цифру «18» используют правые радикалы в качестве аббревиатуры для Адольфа Гитлера, A и H — первая и восьмая буквы в алфавите.

Следствие проводит прокуратура земли Саксония-Анхальт. Также известно, что производителем напитка является известный неонацист из Тюрингии Томми Фрэнк. Следователи в соседней федеральной земли Тюрингия не обнаружили никаких юридических нарушений в подобном брендировании.

Пиво заметил местный консервативный политик Гетц Ульрих, который разместил фотографии на своей странице в Facebook.

Хуже всего: пиво произвело хорошее впечатление и быстро раскупилось. Это признак того, что многие люди не стесняются выбрасывать свои деньги на неонацистов, — написал Ульрих.

Ульрих сказал газете Tagesspiegel, что он купил одну из последних бутылок. Магазин, продающий пиво, принадлежал к франчайзинговой сети Getränke-Quelle, которая в пятницу обнародовала заявление о дистанцировании от магазина Bad Bibra и прекращении своего партнерства с ним.