Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135696-pogoda-v-ukraine-na-25-marta-prognoziruut-morozy-i-silnye-poryvy-vetra-karta.html

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Погода в Украине 24 марта ожидается морозная, но без существенных осадков. Жителям южных регионов стоит одеваться тепло, потому что прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается от 1° тепла в южных областях до 7° мороза в западных областях. Днем столбики термометров покажут 5−9° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ночью будет холодно 3−5° мороза, а днем 5−7° выше нуля. В Харькове ночью обещают температуру воздуха 3−5° мороза, днем 6−8° выше нуля по Цельсию.

Во Львове в ближайшие сутки будет ясно, возможна небольшая облачность. Ночью прогнозируют 5−7° мороза, днем 4−6° выше нуля. В Карпатах осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет следующей: ночью 3−7° мороза, днем 4−6° тепла.

В Одессе завтра погода будет ясной. Дневная температура воздуха будет достигать 5−7° выше нуля, ночью от 1° тепла до 1° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 24марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, на днях в Украину пришел арктический холод. Вследствие этого в регионах похолодания, фиксировались снегопады. Синоптики обещали, что сегодня днем температурные показатели будут достигать 3−6° выше нуля.