Люстрация в Украине: Венедиктова отменила приказ о восстановлении Юлдашева в прокуратуре Киева, фото — Антикор

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Ракурс

Люстрация в Украине продолжается. Новый генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отменила приказ своего предшественника о назначении Сергея Юлдашева на должность прокурора Киева. Ранее он восстановился в этом органе в соответствии с судебным решением, основанном на вердикте Европейского суда по правам человека о люстрации в Украине.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии «Украинской правде» рассказала, что Венедиктова отменила приказ и. о генпрокурора Виктора Чумака, который 6 марта назначил Юлдашева прокурором столицы. А распоряжение о назначении Юлдашева накануне увольнения выдал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Исполнять обязанности прокурора Киева будет пока Евгений Стояновский, а Юлдашев пообещал обжаловать решение Венедиктовой.

«Ракурс» писал, что в начале марта уволенный после люстрации в 2015 году Юлдашев вернул себе кресло. Это произошло в результате решения Днепропетровского окружного админсуда 25 февраля. Юлдашев успел 10 марта провести первое совещание с коллективом столичной прокуратуры.

В 2013—2014 годах Юлдашев занимал должность заместителя прокурора Луганской области, впоследствии его люстрировали. Но Европейский суд по правам человека 17 октября 2019 года вынес решение, согласно которому закон «Об очистке власти» нарушил права украинских чиновников. В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, но Большая палата ЕСПЧ жалобу не удовлетворила. Именно на основании этого решения суд в Днепре и восстановил в должности Юлдашева.