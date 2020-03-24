Пожилые люди скорее умрут, чем позволят разрушить экономику США из-за коронавируса - вице-губернатор Техаса

https://racurs.ua/n135698-pojilye-ludi-skoree-umrut-chem-pozvolyat-razrushit-ekonomiku-ssha-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в США и ее негативное влияние на экономику вызвали опасения у вице-губернатора штата Техас Дэна Патрика, который в интервью телеканалу Fox News заявил, что пожилые американцы скорее умрут, чем позволят разрушить экономику из-за COVID-19.

В то время как президент США Дональд Трамп на вчерашнем брифинге заявил, что вопрос снятия карантина и «открытия» экономики пересмотрят спустя две недели, а не месяца, как прогнозировали врачи, вице-губернатор Техаса отметил, что он скорее умрет, нежели будет наблюдать за тем, как меры по охране здоровья нанесут ущерб экономике. Дэн Патрик убежден, что «многие бабушки и дедушки по всей стране согласились бы с ним», пишет The Guardian.

Мой месседж: возвращаемся к работе, возвращаемся к жизни, давайте будем благоразумными, и те из нас, кому уже за 70 лет, позаботимся о себе, — сказал 69-летний Патрик в интервью Fox News.

Вице-губернатор Техаса также призвал чиновников «не жертвовать страной».

Не делайте этого, — сказал Патрик.

По его мнению, ограничительные меры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, могут положить конец привычному для него американскому стилю жизни. Патрик также заявил, что готов пожертвовать своей жизнью, чтобы уберечь экономику для внуков.

Ко мне никто не обратился и не говорил: как пенсионер, готовы ли вы рискнуть своим выживанием в обмен на то, чтобы сохранить Америку для ваших детей и внуков? Я готов. Это не делает меня благородным или смелым или что-то подобное, — добавил он. — Я просто думаю, что в этой стране есть много таких же бабушек и дедушек.

Напомним, на недавнем брифинге Белого дома о ситуации с коронавирусом в США сообщили, что согласно новым данным из Европы, 99% смертей от коронавируса — приходится на людей в возрасте 50+ лет, имеющих сопутствующие проблемы со здоровьем.